Doelman Hemmes blijft bij Hurry Up

Sven Hemmes blijft bij Hurry Up

HANDBAL - Sven Hemmes staat ook komend seizoen onder de lat bij JMS Hurry-Up. De 27-jarige doelman kwam vorig zomer over van Quintus.

Hemmes, die een geweldig seizoen speelde en met Hurry Up in drie halve finales stond, heeft het naar zijn zin bij de club uit Zwartemeer en hoopt ook volgend seizoen weer van waarde te kunnen zijn. "Ik hoop dat we volgend jaar de lijn van het huidige seizoen kunnen doortrekken", aldus Hemmes. De doelman kwam vorig seizoen over van Quintus.



Hij behoorde, volgens de eredivisietrainers, tot de beste drie keepers van deze competitie. Volgend seizoen strijdt Hemmes samen met, de onlangs aangetrokken, René de Knegt om een plek onder de lat bij Hurry Up. De Drentse club, die ook volgend seizoen uitkomt in de BENE-League, is nog in onderhandeling met Wouter Greevink voor een langer verblijf in Zwartemeer.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden