​Biovergister gaat Coevorden van groen gas voorzien

Een impressie van de biovergister die in Coevorden moet komen (afbeelding: BEC)

COEVORDEN - In Coevorden wordt vanaf eind 2018 jaarlijks 26 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd door een biovergister van Bio Energy Coevorden (BEC).

Die hoeveelheid gas is meer dan alle huishoudens in de gemeente Coevorden samen gebruiken, volgens BEC.



Deze zomer wordt begonnen met de bouw van de installatie op het Europark in Coevorden. Eind 2018 is de bouw klaar en kan de installatie in gebruik worden genomen. De bouw kost 45 miljoen euro. De installatie levert zo'n twintig banen op.



Het groene gas wordt geproduceerd door onder meer het vergisten van mest. Inwoners van Coevorden hoeven volgens BEC niet te vrezen voor stankoverlast. "Om geuroverlast te voorkomen wordt de lucht in de hal afgezogen en permanent gezuiverd", aldus BEC.