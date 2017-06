Sponsoractie 24-uur voetballen voor KIKA enorm succes

PEIZE- Met kleine oogjes van het slaaptekort komt Hendrik Hagenauw uit de kantine van zijn voetbalvereniging Peize. Om vijf uur vanochtend stond hij al op het veld.

Zijn club voetbalt vandaag tegen andere clubs uit de omgeving. Vierentwintig uur lang. Daarbij wordt er zoveel mogelijk geld binnengehaald voor KIKA: de stichting Kinderen Kankervrij.Naast het voetballen zijn er meer activiteiten. "Er is een barbecue en livemuziek."Iedereen zet zich in om over het streefbedrag van 5000 euro te komen. "Zo heeft de brandweer de personeelspot gedoneerd. Het is echt hartverwarmend om te zien hoe de omgeving zich inzet", zegt een trotse Hagenauw.Om vijf uur vanmiddag stopt de actie.