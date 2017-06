Roden-Noordster live op rtvdrenthe.nl

VV Roden neemt het op tegen Norodster (Foto: Archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - Zondagmiddag komt de laatste Drentse ploeg in nacompetitieverband in actie. In Rolde neemt Roden het, in een beslissingswedstrijd op, tegen Noordster. Inzet, een plek in de 1e klasse. RTV Drenthe zendt de wedstrijd live op internet uit.





Zondagmiddag wordt bepaald welke ploeg het laatste ticket voor de 1e klasse grijpt. De wedstrijd wordt in Rolde, op het veld van Rolder Boys, gespeeld en begint om 14:00 uur. De uitzending op



Roden en Noordster krijgen nog één kans op promotie, na het verlies in de vorige ronde. LAC Frisia 1883 was over twee wedstrijden te sterk voor Roden, terwijl Rolder Boys veel te sterk was voor Noordster. Zondagavond is op TV Drenthe, in een extra uitzending van Onze Club, een samenvatting te zien.

Door: Rene Posthuma Correctie melden