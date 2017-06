Moeder Tom de Munter schrijft brief aan dader die fatale klap gaf

ASSEN - ''Wat ik wil is dat jij nadenkt over wat de gevolgen zijn geweest van die ene klap. Ik ben er, ondanks jouw zwijgen, nog steeds van overtuigd dat jij geenszins de bedoeling had om Tom dood te slaan. Waarom die klap is uitgedeeld weet ik niet." Schrijft Connie Noorda, de moeder van de overleden Tom de Munter, op Facebook.

Ik ben in staat om te vergeven, maar dan moet ik wel weten wie ik kan vergeven moeder Tom

Tom de Munter uit Assen overleed in de TT-nacht van vrijdag 26 juni op zaterdag 27 juni 2015. Na een ruzie kreeg hij een klap en viel achterover op de grond. Voorbijgangers vonden hem ernstig gewond op de Groningerstraat in Assen. Tom overleed later in het ziekenhuis.Wie de fatale klap gaf, is onduidelijk. De moeder schrijft in de brief wat de dood van Tom met haar heeft gedaan. ''Voor jou was Tom een onbekende voorbijganger in de nacht. Voor mij was Tom mijn eerste baby, een ontzettend grappige peuter, een verlegen jongetje die bang was op zijn eerste schooldag, een onzekere puber, een jongen die zijn streken had, maar wel mijn/onze jongen, die ons ouders heeft gemaakt''.Connie doet een oproep aan de dader om te vragen wat er in die nacht is gebeurd. Ze wil de dader vergeven, maar dan moet ze wel weten wie de fatale klap heeft uitgedeeld.Lees hier het hele bericht van Connie Noorda, de moeder van Tom: