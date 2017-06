Bijenhoudersvereniging: Imkers moeten alert zijn

EMMEN - Imkers in Drenthe moeten alert zijn en op elkaar letten volgens Jan de Jonge van de Nederlandse bijenhouders vereniging in Assen.

Gisteren maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat de besmettelijke ziekte Amerikaans vuilbroed bij één imker in Drenthe is vastgesteld . Het gaat om bijenvolken in de gemeente Emmen en de gemeente Borger-Odoorn.Het nieuws sloeg in als een bom bij de imkers in Drenthe vertelt Jan de Jonge. ''Het gaat nu wel rond. Vooral omdat het de eerste melding is.''De bijen van de imkers zijn ontruimd, maar daarmee is het probleem nog niet weg. Daarom zijn er maatregelen genomen. Zo mogen er geen bijen in een straal van drie kilometer rond de besmette bijenkasten vervoerd worden.Imkers in Drenthe letten verder goed op elkaar. ''We moeten er ook voor zorgen dat wij het zelf niet overdragen. We gaan met zijn allen extra hygiënisch te werk. Bijvoorbeeld door desinfecterende zeep neer te zetten waarmee we gelijk onze handen kunnen wassen. En we letten extra op het materiaal, we zijn voorzichtig''.