Ivo tweede leukste oude paard van Nederland

ELIM - Niet Ivo, maar Lotte is het leukste oude paard van Nederland. In Soest werden vandaag de stemmen geteld. De 32-jarige pony greep hier net naast de titel.

Stasia Cramer eigenaar van mini-manege Hippago en Janna Zevenberg vertegenwoordigden Ivo vandaag in Soest. ''We hebben hem zelf niet meegenomen. Hij is 32 en om dan nog twee uur met hem te rijden dat was te veel stress''.Ivo kreeg de meeste punten van het publiek, maar door de punten van de jury belandde hij op plek twee.Toch zijn Stacia en Janna niet teleurgesteld. ''Het was een spannende dag, maar we zijn super trots. Hij heeft het goed gedaan.''Gisteren gingen we bij logeerboerderij en mini-manege Hippago in Elim langs om te kijken wie Ivo is en waarom hij het leukste oude paard van Nederland is: