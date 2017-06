Scooter botst op automobilist op de Ceintuurbaan in Roden

Ongeval vanmiddag op de Ceintuurbaan in Roden (foto: Herman van Oost) Twee vrouwen raakten gewond bij het ongeluk (foto: Persbureau Meter)

RODEN - Een scooter is vanmiddag op de Ceintuurbaan Noord in Roden in botsing gekomen met een automobilist.

Er zaten twee vrouwen op de scooter. Een ambulance kwam ter plaatse en de vrouwen worden onderzocht.



Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet duidelijk.