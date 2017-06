Kanaal Assen kleurt geel door duizenden badeendjes

Naast de duizenden kleine badeendjes werden deze grote badeenden te water gelaten Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret

ASSEN- Het was een gek gezicht vanmiddag. Tussen de Sluis en de Weiersbrug lagen duizenden badeendjes in het Asser kanaal.

De badeendjesrace is een ludieke actie van de Lions Club. Zij halen met deze bijzondere sponsoractie geld op voor stichting 'Het vergeten kind'.



"Het is een stichting die opkomt voor kinderen met een dubbele problematiek. Veel van die kinderen moeten uit huis geplaatst worden en daar zorgt deze stichting voor. Om de kosten laag te houden hopen wij ze met deze actie te kunnen helpen", vertelt Joop Meulenkamp van de Lions enthousiast.



Te water

De badeenden liggen in de sluis waar het water langzaam zakt. Burgemeester van Assen Marco Out laat ze dan uiteindelijk 'vrij'. De gele badeenden zijn allemaal voor loten verkocht.

Out is blij met deze aandacht voor een goed doel, maar zeker ook blij met de aandacht voor de Blauwe As, de vaarroute door Assen: "Dit is een van de initiatieven om te vieren dat de Blauwe As open is. Nu is het bijna zover dat de boten weer kunnen varen en dat is een prachtig gezicht."



Voorlopig liggen er alleen badeendjes in Het Kanaal. De Lions Club hoopt met de actie 8000 euro op te halen voor Stichting 'Het vergeten kind'.

Door: Marjolein Lauret