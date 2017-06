Extra beveiligingsmaatregelen bij Retropop

Doe Maar. The Pretenders en Danny Vera treden onder andere vandaag op.(foto: RTV Drenthe) Voor de vierde keer op rij was Retropop uitverkocht (foto: RTV Drenthe) Strenge veiligheidsmaatregelen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Lange rijen vandaag bij Retropop. Het duurde even voordat iedereen naar binnen kon, want er zijn strenge beveiligingsmaatregelen. Zo wordt iedereen gefouilleerd.

Veel bezoekers maakt het niet uit. ''Het hoort er nu eenmaal bij in deze tijd.''



Vanochtend werden de laatste kaarten verkocht. Daarmee is het festival voor de vierde keer op rij helemaal uitverkocht.



Doe Maar, The Pretenders en Loïs Lane staan onder andere vandaag op het podium.