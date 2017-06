Van Agt: 'Met meer beslissingsbevoegdheid, neemt ook de mate van schuld toe'

DE PUNT - Dries van Agt blijft er bij dat het militaire ingrijpen bij de treinkaping de Punt nodig was.

Dries van Agt: Treinkapers moesten niet dood

Nabestaande treinkaper De Punt: 'Transcriptie duidt op een executie'

Marinier: Molukse kapers mochten bestorming trein niet overleven

Hij zegt dit vandaag in Trouw. In het artikel reageert hij op de tien geboden. Over Gij zult niet doden zegt Van Agt ''Naarmate je meer bevoegdheid hebt om te beslissen, neemt ook de mate van schuld toe.''Of hij dan ook schuldig is aan de doodslag van twee gegijzelden en zes kapers bij de treinkaping ''Als u het zo wilt interpreteren, zou er inderdaad sprake zijn van doodslag'.Maar Van Agt blijft er bij dat de toestand in trein onhoudbaar was geworden en dat het militaire ingrijpen nodig was, ''dit blijf ik verdedigen''.Dries van Agt is oud-minister van Justitie en was leider van het crisisteam dat op 11 juni 1977, na 19 dagen een einde maakte aan de kaping.