FC Emmen start weer tegen Jong Ajax

VOETBAL - Het is nog niet definitief, maar als het voorlopige wedstrijdschema akkoord wordt bevonden dan start FC Emmen het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Het duel tegen de nummer 2 van het afgelopen seizoen wordt op vrijdagavond 18 augustus gespeeld.

Vorig seizoen waren de Amsterdammers ook al de eerste opponent van de Drentse club. Op De Toekomst eindigde het duel in 1-1.Volgens het competitieschema, dat dinsdag officieel naar buiten komt, speelt Emmen op 25 augustus uit tegen RKC (de tegenstander in de 1e ronde van de play-offs dit seizoen) en week later, op 1 september, komt Jong PSV naar Emmen.Op vrijdag 22 september mag FC Emmen zich revancheren tegen NEC, de ploeg die Emmen uitschakelde in de play-offs maar in de finale verloor van NAC en daardoor degradeerde.De eerste derby tegen Cambuur staat op 17 november op het programma en wordt in Leeuwarden gespeeld.Bekijk het volledige schema hier