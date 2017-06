Auto belandt in voortuin van een woning in Emmen

Auto belandt in voortuin (foto: Herman van Oost)

EMMEN - Een automobilist is aan het begin van avond aan de Brinkenweg van de weg geraakt. Via de middenberm kwam de auto uiteindelijk tot stilstand in de voortuin van een woning aan deze weg.

De auto reed waarschijnlijk rechtdoor in de bocht. Het voertuig botste op de gevel van het huis.



Hoe het met de bestuurder gaat, is nog onduidelijk.