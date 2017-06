Thijs Dallinga schiet FC Emmen onder 17 naar eredivisie

VOETBAL - Natuurlijk was het een teamprestatie van formaat, maar de absolute hoofdrol in de gewonnen beslissingswedstrijd van FC Emmen onder 17 tegen de leeftijdsgenoten van FC Volendam was zonder twijfel voor Thijs Dallinga.

De spits uit Siddeburen scoorde drie van de vier doelpunten in het duel dat eindigde in 4-0. Daardoor speelt de ploeg van trainer Rick Slor ook komend seizoen weer op het hoogste niveau van Nederland."Ik ben ontzettend trots op deze ploeg. Het was een lang seizoen met 31 wedstrijden en dat ze dit nog kunnen is geweldig. Het was ook een dikverdiende zege", aldus de coach.De beslissingswedstrijd, op het terrein van Blauw Wit'34 in Leeuwarden, was nodig om de zesde club aan te wijzen voor deelname aan de eredivisie in de komende najaarscompetitie. FC Emmen en FC Volendam bivakkeerden in puntentotaal gelijk in de eerste divisie Hoog.Onder het toeziend oog van Dick Lukkien startten beide ploegen nerveus aan de wedstrijd op het kunstgras in Friesland. Lange tijd was er evenwicht, maar kort voor rust nam Emmen toch de leiding door een treffer van Thijs Dallinga. De centrumspits, die net als drie andere spelers van Emmen onder 17 in de voorbereiding mee gaat draaien met de eerste selectie, rondde een voorzet van Jearl Margaritha met een sliding af.In de tweede helft kwam Emmen al vroeg op 2-0 en weer was Dallinga de maker, ditmaal uit een strafschop na hands in de zestien van FC Volendam. Tien minuten voor tijd gooide Margaritha de wedstrijd op slot door met een fraaie boogbal de 3-0 te scoren. Het slotakkoord was echter voor de man of the match, Thijs Dallinga: 4-0.Beelden van het duel tussen FC Emmen Onder 17 en - FC Volendam zijn morgenavond te zien in een extra uitzending van Onze Club. Deze uitzending begint om 18.35 uur.