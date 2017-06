Helikopterpiloot opgepakt na 'onbezonnen actie' boven Retropop

Een helikopterpiloot is opgepakt vanwege 'onbezonnen actie' boven Retropop (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Een helikopterpiloot is vanavond aangehouden omdat hij 'rare capriolen' maakte boven het terrein van Retropop in Emmen.

De helikopter vloog laag over het festival en zette een soort duikvlucht in.De organisatie meldt via borden op het terrein dat het om een individuele en onbezonnen actie ging. De piloot is aangehouden.