Frank Westerman wint Brusseprijs voor boek over treinkaping

ASSEN - Journalist Frank Westerman uit Assen heeft de Brusseprijs 2017 gewonnen voor zijn boek Een woord een woord. Dit is een prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek.

Westerman werd geboren in Emmen en groeide op in Assen. Als 12-jarige jongen beleefde hij de Molukse treinkaping van dichtbij. In het boek Een woord een woord schrijf hij hierover.Gisteravond werd in een speciale uitzending van Met het Oog op Morgen de winnaar bekendgemaakt.Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Er waren 182 inzendingen voor de prijs.