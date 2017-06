Ondernemend: 'Stress is er, maar met elkaar kom je een heel eind'

MEPPEL - Het is niet de meest rustgevende baan, maar toch denkt hij er nog niet over om te stoppen. Arjan Slag uit Meppel is al een hele tijd chefkok.

Op het juiste moment stilstaan, op het juiste moment opletten en gasgeven. Dat is de truc. Arjan Slag

"Vroeger op school wilde ik altijd al kok worden en dat ben ik inmiddels al twintig jaar", vertelt Slag. "Mijn functie als chefkok is zorgen dat alle bestellingen er zijn, dat de keuken schoon is, dat het eten goed meegaat; eigenlijk alles wat er in de keuken gebeurt moet goed zijn."Om te zorgen dat het restaurant als een geoliede machine loopt zijn er bepaalde regels. Ieder restaurant heeft zo z'n eigen gebruiken. "In de keuken is het belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt, rustig met elkaar communiceert en rekening met elkaar houdt. De één is wat sneller dan de ander, maar dat geeft allemaal niks", vertelt Slag. Hij benadrukt dat iedereen het hoofd koel moet houden en dat lukt doorgaans aardig."Chaos maakt juist stress, dus hoe netter en schoner iedereen werkt, des te minder stress iedereen heeft."Een strakke verdeling in de keuken is noodzakelijk om alles op rolletjes te laten lopen volgens Slag. "Bij ons staan er altijd twee of drie mensen aan de warme kant, dus dat betekent de hoofdgerechten maken. Twee of drie mensen aan de koude kant, waar de voorgerechten en de nagerechten worden gemaakt. Dat zijn meestal jongeren onder begeleiding van de chef." Veel van de jongeren komen uit Meppel en omgeving."De grootste uitdaging in de keuken is zorgen dat alles strak op tijd meegaat, dat je rust hebt. Dat je gewoon een normale werkdag krijgt. Dat is de mooiste uitdaging in de keuken. Stress is er in de piek, maar met elkaar komt je een heel eind", besluit de chefkok.