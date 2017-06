Onderzoek naar helikopterincident boven Retropop

EMMEN - De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar het helikopterincident boven Retropop gisteravond.

Een woordvoerder van de politie benadrukt dat de piloot van de helikopter niet is aangehouden, maar dat er een gesprekje met hem is gevoerd. ''We kunnen niet bevestigen dat de piloot is aangehouden. Er is alleen een even met het gepraat.''Er wordt nu onderzoek gedaan naar hoe laag de helikopter vloog en of de piloot bevoegd was om daar te vliegen. Verder wil de politie niets zeggen.Veel festivalbezoekers reageerde geschrokken op sociale media na het incident. De helikopter vloog tijdens het optreden van Di-Rect over het festivalterrein. Plots maakte het toestel een duikvlucht en bleef even boven het terrein hangen.Via videoschermen liet de organisatie na het incident weten dat het ging om een individuele onbezonnen actie.