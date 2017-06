Vrouw rijdt met auto in op jongeren; drie personen gewond

Ruzie loopt uit de hand: vrouw rijdt met auto in op jongeren (foto: archief RTV Drenthe)

WACHTUM - Een 21-jarige vrouw uit Erica is afgelopen nacht aangehouden, nadat zij met haar auto ingereden is op een groepje jongeren in Wachtum.

Aan de Doemsdijk in Wachtum zou even daarvoor een vechtpartij zijn geweest tussen twee groepen jongeren. Waarover is niet bekend. Toen agenten een verklaring kwamen opnemen, liep de 21-jarige vrouw weg, stapte in een auto en reed in op een groep jongeren die op de weg stond.



Drie personen raakten gewond en zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Het gaat om een 17-jarige jongen uit de gemeente Coevorden, een 18-jarige jongen uit Hardenberg en een 22-jarige vrouw uit Schoonebeek. De twee jongens zijn kort buiten westen geweest, de vrouw raakte gewond aan haar knie.



De 21-jarige verdachte is ingesloten voor verhoor.