Organisatie Retropop geschrokken, 'maar het was een mooi feestje'

EMMEN - ''We schrokken wel, maar het was een fantastisch feest gisteravond'', de organisatie van Retropop kon snel handelen op het incident met de helikopter. Johan Lubbers van de organisatie reageert dan ook nuchter op het incident.

''We zijn blij dat er niets aan de hand was. We konden snel op het incident reageren.'' De organisatie plaatste borden op het terrein met de melding dat de piloot staande is gehouden en dat het om een individuele onbezonnen actie gaat.De organisatie vindt het jammer dat iemand het in zijn hoofd haalt zo laag over het terrein te vliegen. ''Zeker in deze tijden moet je dat gewoon niet doen. Maar desondanks hebben wij een mooi en succesvol feest gehad.''Een speciale luchtvaarteenheid van de landelijke politie doet onderzoek naar het incident. Lees hier meer over het onderzoek