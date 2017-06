Teleurgestelde Bo Bendsneyder met één WK punt richting TT Assen

Bo Bendsneyder (foto: Racesport.nl/Nico Schneider)

MOTORSPORT - Bo Bendsneyder (18) uit Rotterdam is op de vijftiende plaats gefinisht tijdens de laatste Grand Prix voor de TT van Assen. Deze moeizame race leverde hem op de valreep één WK-punt op.

"M'n banden voelden de eerste vijf rondes nog goed, maar daarna leken ze op. Ik had geen grip meer en geen gevoel met de voorkant van de motor en ook niet met de achterkant", zegt Bendsneyder na de Grand Prix van Catalunya in Barcelona.



De Red Bull KTM-coureur, die vanaf de veertiende plek mocht vertrekken, had een goede start. Hij kwam na de eerste ronde door op de elfde plaats. Maar na een stuurfout moest hij de kopgroep laten gaan en zakte hij terug naar de negentiende positie. Door crashes voor hem, in de laatste ronde, schoof Bendsneyder nog op naar de vijftiende plaats.



Joan Mir trotse leider WK Moto3

De overwinning in de Moto3 ging voor de vierde keer dit seizoen naar de Spanjaard Joan Mir. De leider in de stand om het wereldkampioenschap in de Moto3 heeft daarmee z'n voorsprong uitgebouwd tot 45 punten.



De Italiaan Fenati finishte vandaag als tweede en staat ook tweede in de strijd om het wereldkampioenschap. De Spanjaard Aron Canet staat derde. Hij finishte vandaag op de vijfde plaats.



Bensneyder staat na zeven wedstrijden op de veertiende plaats in het wereldkampioenschap. De Rotterdammer heeft zeventien punten.



Over twee weken is de TT van Assen.

Door: Karin Mulder Correctie melden