40 jaar na het einde van de treinkaping; de herdenking

ASSEN - In Assen werden vandaag de zes Molukse kapers herdacht die omkwamen bij de bestorming van de trein bij De Punt. Dat is vandaag veertig jaar geleden.

Vanochtend werd bij het monument Lawa Mena Hau Lala op de begraafplaats in Assen de Molukse vlag gehesen. Dit wordt gedaan om 'moed en kracht te vinden in de strijd voor een zelfstandige Zuidmolukse Republiek'.John Wattilete, President van de Republik Maluku Selatan houdt voor het neerleggen van de kransen een toespraak.Daarna werden er kransen gelegd, en iedereen kon eer bewijzen aan de gevallen strijders.Na de kranslegging was er een minuut stilte, waarna het Zuid-Moluks Volkslied werd gezongen.Vanavond is er nog een avondprogramma. Zo reflecteert de RMS-regering op veertig jaar De Punt. RTV Drenthe sprak van de week drie Molukse jongeren over het RMS-ideaal.Ook wordt er vanavond gesproken over de stand van zaken rondom de rechtszaak die de nabestaanden hebben aangespannen tegen de Staat. Nabestaanden willen een technische reconstructie. Dit nadat een transcriptie van geluidsopnamen die werden gemaakt bij de beëindiging van de treinkaping werden vrijgegeven. De transcriptie geeft een goed beeld, maar een reconstructie zou een beter beeld geven van wat er is gebeurd.Vandaag dient het project Moluks Erfgoed een aanvraag in bij de Rijksdienst voor Cultureel Ergoed . Initiatiefnemer van de aanvraag is archeoloog Jobbe Wijnen. Hij wil dat de sporen van de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt de status van beschermd archeologisch rijksmonument krijgen.Op de herdenking kwamen veel mensen af, onder meer rond de 300 motorrijders. Deze motorrijders, veelal lid van de Molukse motorclub Satudarah, reden in colonne naar begraafplaats De Boskamp in Assen.