Boek over Drentse voetbalheld is toe aan achtste druk

Het boek over de Drentse voetbalheld is toe aan de achtste druk (foto: ANP Kippa)

ASSEN - De roman 'De Tranen van Kuif den Dolder' van Nico Dijkshoorn is toe aan de achtste druk, dat liet de schrijver van het boek weten op Twitter.

Het verhaal speelt zich af in Uffelte en gaat over de korte maar heftige voetbalcarrière van de Drentse voetbalheld, Kuif den Dolder.Het boek verscheen acht jaar geleden, in 2009.