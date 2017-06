Dovizioso nadert Viñales na tweede MotoGP-zege op rij

Dovizioso wint opnieuw (EPA/Alejandro Garcia)

MOTORSPORT - Na de overwinning op Mugello heeft Ducati-coureur Andrea Dovizioso ook de MotoGP in Barcelona gewonnen. Hij liet de twee Spaanse Honda-coureurs Marc Marquez en Dani Pedrosa achter zich.

Dovizioso nadert de leider in de tussenstand om het werekdlampioenschap, Maverick Viñales, nu op zeven punten.



Viinales kende net als zijn teamgenoot bij Yamaha, Valentino Rossi, een matig weekend. Viñales finishte als tiende. Rossi moest in Spanje genoegen nemen met de achtste plaats.



Met de TT van Assen in het vooruitzicht is de spanning in het klassement om de wereldtitel in de koningsklasse alleen maar toegenomen.



Stand MotoGP:

1. Maverick Viñales 111 punten

2. Andrea Dovizioso 104 punten

3. Marc Marquez 88 punten

4. Dani Pedrosa 84 punten

5. Valentino Rossi 83 punten



Over twee weken, op zondag 25 juni, wordt de 87e TT van Assen verreden.

