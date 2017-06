Roden na verlenging onderuit en loopt promotie mis

Roden treurt na de nederlaag tegen Noordster (foto: RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - Roden speelt ook volgend seizoen in de 2e klasse. De beslissingswedstrijd tegen Noordster werd, na verlenging, met 1-3 verloren en dus spelen de Groningers volgend seizoen in de 1e klasse.

De beginfase was voor Noordster, dat binnen tien minuten de leiding nam. Een vrije trap van Rik Wubs werd door niemand aangeraakt en draaide het Roder doel in (0-1).



Gelijkmaker

In een open eerste helft, waarin het tempo door de warmte laag lag, kregen beide ploegen een aantal kansen. Vlak voor rust maakte Robin van der Tuin de gelijkmaker. De naar Be Quick 1887 vertrekkende spits, schoot de bal in de korte hoek binnen. Beide ploegen ging met een 1-1 stand rusten.



In het begin van de tweede helft verzuimde Roden door te drukken. Een aantal goede kansen werden gemist. Van der Tuin verzuimde met zijn tweede van de middag Roden op voorsprong te zetten.



Verlengen

Noordster kreeg tien minuten voor tijd de grootste kans van de tweede helft. Doelman Rutger Beuzenberg voorkwam met een schitterende reflex de voorsprong voor Noordster na de volley van Mark Wever. In de laatste tien minuten van de reguliere speeltijd werd er niet meer gescoord, waarna een verlenging noodzakelijk was.



De eerste kans in de verlenging was direct raak. Kees Dun werd door de Roder verdediging uit het ook verloren en de spits hield zijn hoofd koel, oog in oog met Beuzenberg.



2e klasse

Met de laatste krachten ging Roden op zoek naar de gelijkmaker, kreeg een paar kleine kansen, maar gaf achterin veel ruimte weg. In de slotfase maakte Noordster dankbaar gebruik van de ruimte en bepaalde Mark Wever de eindstand op 1-3 en speelt Roden ook volgend seizoen in de 2e klasse.

Door: René Posthuma Correctie melden