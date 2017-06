Walid Soppe zoekt rust door Neurofeedback training richting TT

Walid Soppe tijdens Neurofeedback training (foto: Max de Vries)

MOTORSPORT - Walid Soppe (17) uit Coevorden werkt hard om nog beter te worden. Buiten fysieke training werkt hij ook aan z'n mentale weerbaarheid. Bij Lampe Therapie in Emmen krijgt hij Neurofeedback training om rustiger te worden in z'n hoofd en zich beter te kunnen concentreren.

Met zes electroden op z'n hoofd zit Soppe rustig naar een natuurfilm te kijken, terwijl fysiotherapeut Berry Lampe achter de computer de hersenactiviteit van Soppe analyseert. "Je ziet bijvoorbeeld dat er relatief veel onrust is in het deelgebied tussen 0 en 6 herz. Dat heeft te maken met concentratie. Dat kan ik vanaf de computer beïnvloeden. Daardoor wordt het rustiger in z'n hoofd, waardoor hij zich makkelijker kan concentreren", verklaart Lampe.



Deelgebieden in hersenen trainen

Net als een spier, kun je ook verschillende deelgebieden in je hersenen trainen. Neurofeedback training wordt wereldwijd ingezet. Zo worden kinderen met ADHD geholpen of werknemers met een burn-out. Het kan je slaapritme positief beïnvloeden maar ook bijvoorbeeld faalangst.



Voor Soppe is het zaak om rust in z'n hoofd te creëren. "Ik weet het zelf niet. Maar anderen merken wel dat ik in sommige situaties een stuk rustiger ben", zegt Soppe. Hij voelt niet direct dat z'n hersenen door de computer beïnvloed worden. Maar toch werkt de training wel door in z'n hoofd. "Soms ben ik supermoe dan wil ik het liefst gaan slapen na zo'n training", zegt Soppe.



Fysieke training

Oud tophandballer Niek Bezoek neemt hem lichamelijk onder handen. Want met een sterk lijf in combinatie met een goede cooridinatie ben je in staat om veel zelf op te vangen. Ondanks het hoge niveau waarop Soppe racet had hij nooit een fysieke trainer die hem begeleidt.

Desondanks heeft hij wel een sterk lijf. Maar niet alle spieren zijn evenredig ontwikkeld in z'n lichaam. "De voorkant is bijvoorbeeld beter ontwikkeld dan z'n rug. Dat proberen we op te pakken. Verder moet hij meer vertrouwen op wat hij kan en niet zo snel de handdoek in de ring gooien. Ook dat proberen we te sturen", zegt Niek Bezoen.



Tot slot neemt Soppe een detoxbad om z'n afvaltoffen af te voeren en later een kleibad waaruit hij waardevolle mineralen kan opnemen. Laat de TT maar komen.

Door: Karin Mulder