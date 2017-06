TT Circuit even toneel van vroeger tijdens Historic Assen Trophy

ASSEN - Het TT Circuit in Assen ging vandaag een paar jaar terug in de tijd tijdens de Historic Assen Trophy.

Bumpertje bumpertje. Spiegeltje spiegeltje. Dat is het mooiste wat er is. Don Wolfrat

Het evenement is een aantal jaren weg geweest, maar vandaag scheurden de wagens van weleer weer over het asfalt. Het evenement wordt georganiseerd door de Historische Auto Ren Club (HARC) in samenwerking met 402 Automotive.Over de dag verdeeld waren er een aantal races met veelal oudere wagens. Verschillende klassen vermaakten zo het publiek. "Dit is fantastisch, dit zijn BMW'tjes, de gewone standaard. Het is echt zo fijn om in te rijden. Je kunt er mee gooien, mee smijten. Het is echt heel close racing", vertelt Don Wolfrat van de organisatie.Hij racet mee in een oude BWM, waar weinig aan versleuteld is. De auto's in die klasse zijn nagenoeg gelijk en daarom blijft het volgens hem spannend. "Dan is het nog echt racen. Geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging. Gewoon zoals het hoort."Naast de races zijn er ook genoeg verzamelaars die hun pronkstuk showen op het paddock. Overal staan groepjes klassieke wagens. Een van die verzamelaars is Pieter van der Molen. Hij heeft een oude MG uit 1952. "Ja, want vind je er mooi aan", antwoord Van der Molen op de vraag wat er zo mooi aan zijn MG is. "Wat vind je mooi aan een vrouw? Kijk, het is hobby. Op dat moment vond je dat leuk en dan restaureer je zo'n ding. En als je dat gedaan hebt dan kun je zeggen: nou dat heb ik ook weer gedaan."Ook de verzamelaars konden met hun juweeltjes een rondje over het circuit rijden, maar de meeste lieten de wagen veilig op het paddock.