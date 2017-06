Twee woningovervallen in Assen [update]

Woningoverval aan de Dobbenwal in Assen (foto: Van Oost Media) Woningoverval aan de Dobbenwal in Assen (foto: Van Oost Media) Ook aan de Hofstukken is een woning overvallen (foto: Persbureau Meter)

Meer info volgt. Volgens de politie drong een man de huizen in de wijk Peelo binnen, en bedreigde de bewoners. Hij eiste geld. "In beide gevallen hebben de bewoners de man hun huis uitgejaagd, en daarna 112 gebeld", aldus de politiewoordvoerder.De overvaller is gevlucht. Het gaat om een magere, blanke man van rond de 20 jaar. Hij droeg een blauwe korte broek en heeft mogelijk een ontbloot lichaam, of draagt een fleece-jack. Hij rijdt op een oude fiets met fietstassen.Wie de man ziet, moet direct 112 bellen en zelf geen actie ondernemen.Meer info volgt.