Verdachte woningovervallen in Assen aangehouden

ASSEN - De politie heeft een verdachte aangehouden voor de twee woningovervallen die vanavond in Assen plaatsvonden.

Eerder op de avond werden aan de Dobbenwal en de Hofstukken in de wijk Peelo twee woningen overvallen. Hierbij raakte een 64-jarige vrouw lichtgewond.Volgens de politie drong een man de huizen binnen, en bedreigde de bewoners. Hij eiste geld. Of er iets is buitgemaakt kan de politie nog niet met zekerheid zeggen.De politie heeft enige uren in Peelo en de omliggende wijken naar de verdachte gezocht. Ook is er een Burgernet-melding gedaan.