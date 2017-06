Kalveren gered bij grote brand in Lheebroek

De brandweer is bezig het vuur onder controle te krijgen (foto: Persbureau Meter) Grote brand in Lheebroek (foto: Persbureau Meter)

LHEEBROEK - Bij een brand in Lheebroek bij Dwingeloo zijn 49 kalveren gered. Eén kalfje is overleden na het inademen van rook. De brand brak rond middernacht uit bij een boerderij, in een loods waar tractoren en andere machines stonden opgeslagen.















De brand woedde in Lheebroek, vlakbij Dwingeloo Gekoppeld aan die schuur stond een stal met de kalfjes. De brandweer is de hele nacht bezig geweest het vuur te blussen. De achterste helft van de schuur is deels ingestort. De brand is inmiddels onder controle. Het nablussen is nog wel bezig.