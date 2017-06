Johan Derksen: Legendarische Buddy Guy was het zonnetje in huis

GROLLOO - "Het is weer precies zo gelopen als wij het voor ogen hadden", blikt Johan Derksen terug op zijn Holland International Blues Festival. Het festival werd afgelopen weekend voor de tweede keer georganiseerd in Grolloo.

Een paar jaar geleden ben ik speciaal naar Chicago gegaan om Buddy Guy te zien. En nu stond hij tegenover mijn huis, in Grolloo, in een weiland te spelen Johan Derksen

"Het was gezellig. De sfeer was minstens zo goed als de bands die kwamen optreden.""Voor mij was er maar één hoogtepunt en dat was Buddy Guy", stelt Derksen. "Hij is echt de allergrootste in de blues op het ogenblik. Van alle mensen die de Chicago blues hebben grootgemaakt, is hij de enige die nu nog leeft.""Een paar jaar geleden ben ik speciaal naar Chicago gegaan om Buddy Guy te zien. En nu stond hij tegenover mijn huis, in Grolloo, in een weiland te spelen." Derksen vindt het bijzonder dat zulke grote namen in Nederland staan."De laatste paar keren dat ik hem zag, bijvoorbeeld op Curaçao en op North Sea Jazz, was het geen succes", zegt Derksen. "Je loopt wel het risico met iemand op die leeftijd dat hij even niet lekker in zijn vel zit." Maar in Grolloo leek Buddy Guy daar geen last van te hebben."Het applaus na het eerste nummer was zo ovationeel, dat hij een soort bevlieging kreeg. Ik denk dat hij een van zijn beste optredens van de afgelopen jaren heeft gegeven. De man was het zonnetje in huis".Toen het festival vrijdag begon, waren er nog kaarten. "Uiteindelijk zijn er in de tweede dag nog zoveel kaarten verkocht, dat er uiteindelijk toch nog 20.000 kaarten over twee dagen verspreid verkocht waren."Hoe lang het festival nog doorgaat? Er komen in ieder geval nog drie edities. "Wij zijn als organisatoren ook al wel op zo'n leeftijd dat we niet al te ver vooruit moeten plannen. Maar als het zo blijft gaan als het nu gaat, ja, dan gaan we nog wel even door. "