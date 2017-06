Vijftig jaar tuinieren in Assen: koffie en koek in de ochtend en strijden tegen de coloradokever

Een van de tuinders (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Bijna elke ochtend beginnen ze met koffie en koek, de tuinhobbyisten van tuindersvereniging Oranjebond in Assen. Maar die koek mag nu een stuk dikker of er mag een toef slagroom bovenop, de vereniging bestaat namelijk vijftig jaar.

"Het is een heel gezellige bezigheid", vertelt een trotse voorzitter Martin Jansen.



Sportschool

"Dit is een veldje met kool, broccoli en rode kool", wijst tuinder Roel Kruiter aan. Hij bezit een van de 165 tuinen in het gebied van zo'n vijf hectare groot. Trots laat hij ook zijn rozen en dahlia's zien, uiteraard zelf gekweekt. Kruiter is een tuinhobbyist van het eerste uur bij de vereniging in Assen: "Ik ben de eerste huurder van dit stuk grond. Ik werd met een nummertje uit de hoed getrokken in die tijd, ik had nummer 48."



Kruiter vindt het gezellig tussen de tuinders, hij komt dan minstens twee keer per week kijken bij zijn eigen tuin. Hij ziet het zelfs als een soort sport: "In de winter ga ik altijd naar de sportschool om twee keer in de week mijn hartslag omhoog te krijgen, in het voorjaar doe ik dat hier in de tuin."



Sociale controle

Het tuinieren is meer dan met je groene vingers in de weer zijn. Behalve planten, kruiden en bloemen bloeien er ook vriendschappen op in Assen. "Als de mensen de ogen wat minder hebben dan let je voor hen bijvoorbeeld extra op coloradokevers. Of als ze er twee, drie dagen niet zijn, dan vraag je toch even of iemand ziek is", aldus Martin Jansen.



De club heeft zo'n 180 leden die bijna allemaal dagelijks in hun tuintje te vinden zijn. En 's avonds? Thuis naar de vrouw die wacht op de verse groente, of zoals in het geval van tuinder Kruiter zelfs meehelpt met het invriezen van de porties. Hij noemt het hard werken, maar geniet vooral. "Het is moeder aarde. Ik kom van een boerderij af, daar was het ook altijd wroeten met je vingers in de aarde. Ik vind het plezierig werken."

Door: Ronald Oostingh Correctie melden