18.000 euro opgehaald voor ouder-kindkamer in Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Aan de tocht doen vooral bijzondere auto's mee (archieffoto: Kiwanis Assen) Het geld is bedoeld voor het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (foto: Kiwanis Assen)

ASSEN - Kiwanis Assen, een club die zich inzet voor het welzijn van kinderen, heeft gisteren 18.000 euro opgehaald met een toertocht met oldtimers door de provincie.

Het opgehaalde geld wordt gebruikt om een ouder-kindkamer in te richten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Dat is een soort huiskamer in het ziekenhuis waarin ouders en kinderen even het ziekenhuis en het ziek zijn kunnen vergeten.



De Rabo Kiwanis Trofee werd voor de zeventiende keer georganiseerd. Aan de tocht deden ruim honderd bijzondere en sportieve auto's mee. De tocht ging onder andere langs het Drents-Friese Wold, Veenhuizen, Glimmen, Borger en Amen.