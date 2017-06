Vanavond grote oefening hulpdiensten op N381 bij afrit Westerbork

Een grote oefening de aankomende drie dagen op de N381 (foto: RTV Drenthe)

WESTERBORK - Verschillende hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie en ambulance, hebben de komende drie dagen grote oefeningen op de N381.

Daarom wordt de weg vanavond, morgen en overmorgen ter hoogte van afrit Westerbork afgesloten tussen 18.00 en 23.00 uur. Het verkeer wordt tijdens de oefeningen via de af- en oprit bij Westerbork geleid. Dat is met borden aangegeven.



Scenario

De hulpdiensten doen alsof er een frontaal ongeluk is gebeurd waarbij veel slachtoffers zijn. Sommige van de slachtoffers zitten in dit scenario bekneld in hun auto.



Hulpdiensten moeten samenwerken om de gewonden zo snel mogelijk te bevrijden en de benodigde zorg en opvang te bieden.