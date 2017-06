Nieuw album Jannes na een week in de top drie

Jannes staat met zijn cd in de top drie (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

ASSEN - Het album 'Gevoel van samen zijn' van Jannes is pas een week uit, maar staat nu al op de derde plek in de album top 100.

"Wat een geweldig resultaat! Ik sta met mijn nieuwe album tussen mensen zoals Lil Kleine, Roger Waters, The Beatles en U2. Ik ben zo trots, ik heb zelfs een notering boven The Beatles!", schrijft Jannes in een persbericht.Met het album viert Jannes ook zijn 15-jarig jubileum als artiest.