Stelling: Ik pak liever de fiets dan de auto

ASSEN - Bakfietsen, vouwfietsen, ligfietsen. De fiets bestaat dit jaar tweehonderd jaar. In deze tijd zijn er veel varianten op de tweewieler ontstaan. Begon het allemaal met een loopfiets. Tegenwoordig bestaan er fietsen die harder gaan dan 45 kilometer per uur.

Met een vijf-sterrenstatus op fietsgebied is Drenthe een echte fietsprovincie. Vorige week werd in Drenthe het Commissaris Cramerpad nog gekozen als mooiste fietspad van onze provincie