​Man ten onrechte opgepakt voor woningovervallen in Assen

Er is nog geen nieuwe verdachte in beeld (foto: Van Oost Media)

ASSEN - De man die gisteravond werd opgepakt voor twee woningovervallen in Assen, heeft daar niets mee te maken. Hij is daarom vrijgelaten.

In Assen zijn gisteravond twee woningovervallen geweest. Een woordvoerder van de politie zegt nu dat de man die de politie daar gisteravond voor aanhield, niet de dader is.De politie heeft nog geen andere verdachte in beeld, maar denkt wel dat de twee overvallen aan elkaar gelinkt zijn.Bij de twee overvallen aan de Dobbenwal en aan de Hofstukken in Assen heeft een man de bewoners bedreigd. In beide gevallen konden de bewoners de man het huis uitwerken. Een van de bewoners van het huis aan de Hofstukken raakte daarbij lichtgewond.