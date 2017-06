Zwemmen in Meppelse grachten levert 4000 euro op

Zwemmen in Meppelse grachten (foto: Maurice Vos)

MEPPEL - Ongeveer honderdvijftig zwemmers trotseerden gisteren het water van de grachten in Meppel voor de tweede editie van de City Swim.

Als eerste gingen vijftig wedstrijdzwemmers het water in. Nederlands kampioen openwaterzwemmen Remco van Althuis uit Breda won bij de mannen. Hij zwom de mijl in 17 minuten en 39 seconden. Bij de vrouwen was triatlete Elijanne Huitema uit Zwartsluis de snelste met een tijd van 19 minuten en 52 seconden.



Zwemmen voor het goede doel

Daarna was het tijd voor de recreanten en de kinderen. Zij konden zich laten sponsoren. Hiermee werd een bedrag van 4000 euro opgehaald voor Werkgroep Arme Kant. Die zet zich in voor gezinnen met een minimum inkomen.



Voorzitter van de werkgroep Henk Rous was blij met de 4000 euro. "We waren al verrast dat wij als goede doel waren gekozen, dat is natuurlijk fantastisch. We willen dit jaar 2.000 kaartjes voor Bad Hesselingen kopen, die dan voor een euro aangeboden worden aan de mensen die het normaal gesproken nauwelijks kunnen betalen."