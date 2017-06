Toer de Loes met Jannes

Jannes en Loes tijdens Toer de Loes

De eerste gast die bij Loes in de gele kever stapt is Jannes. Geboren en getogen in Emmen, dus zoals hij al zong: een rasechte Drent. Dit jaar zit de ‘koning der piraten’ 15 jaar in het vak en dat wordt gevierd met een groot concert in het Gelredome in Arnhem. Jannes begon zijn carrière in de voetbalkantine en dit jaar treedt hij dus op in een stadion: ‘De cirkel is rond’. Maar het leven op de bühne was niet altijd even leuk. Een openhartig gesprek waarin diepte- en hoogtepunten voorbij komen.

Favoriete muziek Jannes stelde een lijstje samen met zijn favoriete nummers. Onderweg luistert hij samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor hem betekent.





Foto's Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen tijdens de opnamen.

