Aflevering 2: Agnes Lensing - van de Ven

Agnes Lensing - van de Ven en Loes tijdens Toer de Loes

Agnes Lensing-van de Ven stapt deze week bij Loes in de kever. Tien jaar geleden was zij de eerste boerin in Boer Zoekt Vrouw. Uit bijna 900 brieven koos ze Jurre, maar zij bleken toch niet bij elkaar te passen. Inmiddels is ze getrouwd met Albert Lensing en hebben ze twee kinderen. Agnes nam de boerderij in Gasselternijveen over van haar ouders en liet een hypermoderne stal bouwen. Maar met de lage melkprijzen en de huidige regelgeving in de melkveehouderij levert dat slapeloze nachten op. Hoe ziet haar toekomst eruit?



Favoriete muziek Agnes stelde een lijst samen met haar favoriete nummers. Onderweg luistert ze samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor haar betekent.





Foto's Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.

Agnes stelde een lijst samen met haar favoriete nummers. Onderweg luistert ze samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor haar betekent.Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.