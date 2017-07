Aflevering 3: Paul de Munnik

Loes met Paul de Munnik

In deze aflevering rijdt Loes met Paul de Munnik door Drenthe. Samen met Thomas Acda vormde hij het duo Acda en de Munnik. In 2015 speelden zij de laatste show van hun afscheidstournee en het jaar daarop, bracht Paul zijn eerste solo-album ‘Nieuw’ uit. Daar hoorde ook een gelijknamige theatervoorstelling bij en voor het schrijven van die voorstelling vond hij inspiratie in Drenthe!





Favoriete muziek

Paul stelde een lijst samen met zijn favoriete nummers. Onderweg luistert hij samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor hem betekent.







Extra video





Foto’s

Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.