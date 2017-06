Rechtbank verhoort verdachte drugsbende achter gesloten deuren

ASSEN/MEPPEL - De rechtbank in Assen verhoort verdachte Ivo J. in de grote Meppeler drugszaak vrijdag achter gesloten deuren. De 28-jarige man uit Meppel legde bij de politie als enige bijna veertig verklaringen af over de bende, waarvan hij in 2014 en 2015 deel uitmaakte.

Sindsdien wordt hij voor zijn eigen veiligheid beschermd door justitie.Woensdag begint het proces in de zaak ‘Maggiora’ bij de rechtbank in Assen. Op in totaal tien zittingsdagen staan acht verdachten terecht voor onder meer het smokkelen van 88 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek, drugshandel in Nederland, Duitsland en Zweden, witwassen en vuurwapenbezit.J. wordt gezien als rechterhand van hoofdverdachte Saied H. (33) uit Meppel. De rechtbank had al besloten dat hij en medeverdachte Pascal W. (44) uit Duitsland in verband met hun veiligheid niet tegelijk met de andere zes verdachten zouden voorkomen. Ook W. legde bekennende verklaringen af. Vorig jaar kreeg de politie vertrouwelijke informatie binnen dat H. medeverdachten J. en W. uit de weg wilde laten ruimen vanwege hun openheid tegen depolitie.Dat de rechtbank vrijdag de deuren dicht doet, zodat behalve de verdachten en hun advocaten niemand de zaak kan bijwonen, is bijzonder. Dat gebeurt doorgaans alleen bij minderjarige verdachten. “De rechtbank vindt het belangrijk dat de mannen in vrijheid kunnen verklaren”, aldus een woordvoerder van de rechtbank. Meer zegt hij er niet over.“Een volstrekt onbegrijpelijke beslissing”, zegt advocaat Louis de Leon van hoofdverdachte Saied H. “Dit begint op achterkamertjespolitiek in de rechtbank te lijken.” Advocaat Niels van Schaik die oom Hassan H. (53) uit Almere bijstaat is iets milder: “Uitzonderlijk en niet zonder meer een juiste gang van zaken”, zegt hij.De advocaten willen horen wat J. tegen de rechters te zeggen heeft om daarna ook de mogelijkheid te hebben hem als getuige onder ede te kunnen horen in de rechtbank. Die kans krijgen ze nu niet.Advocaat De Leon: "Deze beslissing wordt woensdag op de eerste zittingsdag zeker een discussiepunt in de rechtszaal. Ik wil eerst van de rechtbank horen wat nu eigenlijk de echte reden is om de deuren te sluiten. Als het daarna onbegrijpelijk blijft, ga ik de rechtbank wraken."“Het is de vraag of de rechtbank dit wel zo kan beslissen zonder daarover de mening van de verdediging te hebben gehoord”, aldus Van Schaik. “Ik wilde nu horen of J. op vragen van de rechtbank wel antwoord zou geven. Zo ja, dan wilde ik hem nogmaals oproepen als getuige, omdat wij als verdediging zijn politieverklaringen niet hebben kunnen toetsen. Hij beriep zich toen op zijn verschoningsrecht (het recht van een verdachte om te zwijgen als hij zichzelf niet wil belasten, red.) Die mogelijkheid wordt ons nu ontnomen, omdat we niet bij de zitting mogen zijn vrijdag.”De rechtbank begint woensdag met de zaak. Naar verwachting komt de officier van justitie dinsdag 27 juni met de strafeisen tegen de acht verdachten.