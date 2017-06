Grote hennepkwekerij gevonden in loods Nieuw-Weerdinge

Er stonden vierduizend planten in de loods (foto: Pixabay)

NIEUW-WEERDINGE - In een loods in Nieuw-Weerdinge is een grote hennepkwekerij gevonden. Er stonden vierduizend planten.

Een anonieme melder tipte de politie dat er een hennepkwekerij in de loods zou zitten. De melder had zo specifieke informatie dat agenten een controle hebben gehouden.



Na onderzoek bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt. De hennepkwekerij is afgebroken. Tijdens de inval was er niemand in het pand aanwezig en er zijn nog geen verdachten aangehouden.