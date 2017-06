Bergsportvereniging: Becca di Monciair is een moeilijke beklimming

PATERSWOLDE - De vader en zoon die enkele dagen geleden zijn overleden bij de beklimming van de Italiaanse berg Becca di Monciair, beklommen een ingewikkeld terrein.

Dat vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV). Volgens de veiligheidscoördinator van de NKBV is de beklimming een technisch verhaal. Het is daarom verstandig om, zoals de mannen uit Paterswolde deden, met een gids te gaan, als je zelf niet alle ervaring en kennis in huis hebt.Volgens Robin Baks, directeur van de NKBV, is een heel tragisch ongeluk. "Ze hebben de goede periode gekozen voor de beklimming. Het weer was goed. En ze hebben de verstandige keuze gemaakt door met een ervaren gids op pad te gaan. Dat is helaas geen garantie gebleken."De berg staat niet bekend als gevaarlijk. "Maar, het is een serieuze Alpinebeklimming. Bergsport is een risicosport en je kunt de risico's tot een minimum beperken, meer helaas niet helemaal uitsluiten", zegt Baks.Om de Becca di Monciair te beklimmen moet je over een paar gletsjers heen. Daarna klommen de mannen afwisselend over rotsen, ijs en sneeuw. Tijdens de tocht waren ze met een touw aan elkaar verbonden. Het is voor de NKBV niet in te schatten hoe het ongeluk kon gebeuren. "Er kan op zo'n berg van alles gebeuren, daar kun je nu niets van zeggen", aldus Baks.De twee mannen uit Paterswolde waren sinds mei lid van de NKBV.