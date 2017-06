Voormalige hbs in Assen heeft oude naam terug

De originele naam staat weer op de gevel (foto: RTV Drenthe/Annemiek Meijer Max Manak met het sjabloon (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) De voormalige hbs is nu het pand van RTV Drenthe (foto: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

ASSEN - De naam van de oude hbs in Assen prijkt sinds vandaag weer op de gevel zoals in 1867. Tot grote vreugde van mede-initiatiefnemer Martin Hiemink. "Een stukje historie is terug in Assen."

"Het is bladgoud, dus kostbaar. Laten we het maar niet over het bedrag hebben. Maar ze hangen gelukkig hoog, dus meteen verdwijnen zullen ze niet," vervolgt hij. Het voormalige hbs-gebouw aan de Beilerstraat is nu in gebruik bij RTV Drenthe.



Oud-leerlingen is gevraagd een symbolisch bedrag van 18,67 euro of meer te doneren en zo is het gelukt het geld bij elkaar te krijgen.



Eervol werk

Decorateur Max Manak ontwierp de letters. Hij vindt het een eervolle klus en een uitdaging. "Het is handwerk, de emotie zit erin. Niet één letter is gelijk aan een andere. Elke letter leidt zijn eigen leven en zo was het vroeger ook," zegt Manak.



Met een hoogwerker zijn de letters geplaatst. Manak had van tevoren een sjabloon op ware grootte gemaakt met daarop de goede positie van de letters getekend. Met pinnen en speciale kit zitten de letters op de gevel bevestigd. "Die gaan er nooit meer af," aldus Manak.



Reünie

Volgend jaar vieren oud-leerlingen het 150-jarig lustrum van de voormalige 'Rijks Hoogere Burgerschool 1867'.