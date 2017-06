Kopstoot tijdens uitgaan levert negentig uur werkstraf op

De man werd agressief tijdens het stappen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Een 18-jarige man uit Meppel is door de rechter veroordeeld tot negentig uur werkstraf. De man deelde tijdens het uitgaan in zijn woonplaats onder meer een kopstoot uit.

Voor het uitgaansgeweld kreeg hij vijftig uur werkstraf, maar omdat hij nog in een proeftijd zat van een eerdere straf, kreeg hij er nog veertig uur bij. De rechter legde hem ook twee weken voorwaardelijke celstraf op.



De Meppeler was op 12 februari op stap in zijn woonplaats. Hij had te veel gedronken en kreeg ruzie. Dat liep uit op een vechtpartij, waarbij de man een andere man een kopstoot gaf. Ook zwaaide hij met zijn broekriem. De rechter vond niet bewezen dat hij daarmee iemand heeft verwond.