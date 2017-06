LHEEBROEK - "Je kunt precies zien waar de vuurzee was", zegt Gerrit Tekelenburg, eigenaar van de stal in Lheebroek die vannacht afbrandde. "Het dak is er daar helemaal af."

Een half uur voor middernacht werd bij Tekelenburg op de ramen geklopt. Door toevallige voorbijgangers, denkt hij. "'Er is brand', zeiden ze. We hebben de brandweer gebeld en zijn direct naar de schuur gegaan. Toen zagen we dat alles in lichtelaaie stond."Zo'n vijftig kalveren stonden in een stal, gekoppeld aan de schuur. Twee kalfjes hebben het niet overleefd. "Die schreeuwende kalveren vergeet ik niet snel", aldus Tekelenburg. De brandweer heeft de kalfjes weggehaald, want de melkveehouder kon er zelf niet meer bij: het was veel te heet.Tekelenburg denkt dat hooibroei de oorzaak van de brand is. "Ik had maar tien balen hooi in de schuur liggen en ik dacht: dat zal wel goed gaan."Gerrit Tekelenburg is zelf toevallig brandweerman. Hij had geen perslucht en geen beschermpak in huis, dus zijn collega's kwamen de brand voor hem blussen. "Normaal zou ik de rest van mijn leven een akkefietje aanhoren van collega's, maar ik denk dat ze hier wel anders mee om zullen gaan.""Ik denk dat ik wel 100.000 euro schade heb." De schuur is kapot, maar de machines ook. "De machines waar ik het meest zuinig op ben, staan altijd binnen." De banden van de hark zijn gesmolten. "Het was net een kerstboom, al die lichtjes."