De fiets bestaat tweehonderd jaar: 'Innovatie is het toverwoord'

ASSEN - De fiets is vandaag jarig. De Duitsers Karl Drais presenteerde in 1817 een houten loopfiets van 22 kilo. Tweehonderd jaar later is Drenthe bij uitstek dé fietsprovincie van Nederland.

Bij het bedrijf Cycling Lab wordt nagedacht over de toekomst van het fietsen, juist om Drenthe als fietsprovincie voorop te laten lopen.Volgens Tim Verver van Cycling Lab kan de beleving van het fietsen in Drenthe worden versterkt. "Vooral de recreatieve fietser heeft grote waarde in Drenthe. Ik denk dat er heel veel winst is te halen in het meer beleefbaar maken van die omgeving, door ook die fietser mee te nemen in wat er in de omgeving te zien en te doen is. Maar ook in het gebruik van duurzame materialen is veel winst te halen. Zoals het houten fietspad in Emmen . Innovatie is het toverwoord."Met gemiddeld 1,3 fiets per persoon zijn er meer fietsen dan mensen te vinden in Nederland, namelijk zo'n 23 miljoen. In totaal fietsen Nederlanders zo'n 15 miljard kilometer per jaar. Vooral de e-bike is in opkomst. "Als je naar de toekomst kijkt, dan zie je de trend zich doorzetten die al is ingezet: de e-bike. Daar zien we in de toekomst een sterke toename van", zegt Verver.De elektrische fiets zorgt volgens Verver voor een groter bereik voor de e-biker. "Er worden steeds grotere afstanden afgelegd. Dat heeft voordelen: je kunt meer zien tijdens de fietstocht en je kunt grotere afstanden van huis naar werk afleggen. Tegelijkertijd betekent het een knelpunt voor de infrastructuur."Door de toename van elektrische fietsen worden de verschillen tussen de snelheden steeds groter. "Ik voorzie dat daar de komende jaren hard aan gewerkt moet worden, om dat op te lossen. Je kunt denken aan verbreding van fietspanden of het scheiden van fietsstromen, maar je kunt ook aan technologische toepassingen denken. Je kunt door middel van feedback geven aan de fietser, in een eerder stadium duidelijk maken dat fietsers met een grote snelheid op je afkomen", zegt Verver.Gedeputeerde Henk Brink ziet in dat er door de opkomst van de e-bike de aankomende jaren wat moet veranderen in de infrastructuur in Drenthe. Er wordt bijvoorbeeld al nagedacht over een fietssnelweg tussen Assen en Groningen . "Nieuwe fietspaden moeten met oog op de toekomst een minimale breedte hebben", zegt Brink.De speedpedelec, een fiets die gemakkelijk 45 kilometer per uur haalt, verhuist vanaf volgende maand van het fietspad naar de gewone rijbaan. Dat vindt Brink een slecht idee: "Fietsers blijven een kwetsbare groep, dus die zie ik liever op een fietspad."Pakt u vaak de fiets? En heeft hij de voorkeur boven de auto of is het andersom? Praat mee over onze stelling Ik pak liever de fiets dan de auto