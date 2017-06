Man raakt bekneld in machine bij Hoogeveens bedrijf

De man is met een ambulance afgevoerd (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Bij een bedrijf aan de Stephensonstraat in Hoogeveen is vanmiddag een man bekneld geraakt in een machine.

Hoe dat precies kon gebeuren, is niet duidelijk. De brandweer werd gewaarschuwd, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen, omdat de man vrij vlot ook weer bevrijd was.



Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.