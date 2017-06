Werkstraf voor inbraak speelgoedwinkel Zuidlaren

Een 39-jarige man uit Leek is veroordeeld tot een werkstraf na inbraak in een speelgoedzaak in Zuidlaren (foto: Pixabay.com)

ASSEN/ZUIDLAREN - Voor een inbraak in een speelgoedzaak in Zuidlaren is een 39-jarige man uit Leek veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

De inbraak werd op 15 februari gepleegd. Het glas was ingeslagen en de inbreker ging met de inhoud van de kassa er vandoor. De buit bedroeg 250 euro. Wat achterbleef was een bloedspoor.



Het bloed leverde een match op in de databank. De 39-jarige man uit Leek was de dader, vindt ook de rechter. De man uit Leek houdt de kaken echter stijf op elkaar. Hij kreeg naast de werkstraf een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd. In de proeftijd moet hij zich onder meer aan zijn drugsprobleem laten behandelen.



De gedupeerde ondernemer krijgt een schadevergoeding van ruim 1.300 euro.